Nach dem ersten Punktgewinn in der SPL1 und dem Unentschieden gegen den HV Herzogenbuchsee, möchten die Leimentalerinnen im CH-Cup eine Runde weiter kommen.

Zu Gast sind die Baselbieterinnen am kommenden Donnerstag, 20. September 20.30 Uhr, in der Meiersmatthalle in Kriens. Die Innerschweizerinnen starteten mit zwei knappen Niederlagen in der 1. Liga in die Saison.

Zu unterschätzen sind die jungen Krienserinnen aber auf keinen Fall. Jeder kennt es: im Cup herrschen andere Regeln. Alles ist möglich. Das Team von Mathys /Herde möchte jedoch seiner Favoritenrolle gerecht werden und mit einem klaren Sieg das Spielfeld verlassen.

Noch unklar ist die Kadersituation. Einige Spielerinnen sind angeschlagen oder verletzt und damit womöglich nicht einsatzfähig. Nichts desto trotz möchte die HSG Leimental eine Runde weiterkommen. Hopp HSG!