Am kommenden Freitag trifft das SPL-Team der HSG Leimental in der letzten Partie der Hauptrunde auf Spono Eagles. Anpfiff ist um 20:15 Uhr im Nottwiler SPZ. Für das Aufeinandertreffen am Freitag sollten die Rollen eigentlich klar verteilt sein: Auf der einen Seite die Eagles, mit 13 Punkten auf dem vierten Tabellenrang platziert, und auf der anderen Seite die Leimentalerinnen, die mit drei Zähler das Tabellenschlusslicht bilden. Nichtsdestotrotz hat die Equipe um Trainergespann Mathys/Herde mit den Nottwilerinnen noch eine offene Rechnung zu begleichen, musste das Team doch im Cup ein äusserts knappes und bitteres Aus gegen die Luzernerinnen hinnehmen. So will die HSG mit Motivation, Kampfgeist und dem nötigen Willen nach Nottwil reisen, um im letzten Spiel der Hauptrunde noch einmal Vollgas zu geben und das nötige Selbstvertrauen für die Abstiegsrunde zu tanken. Dabei freut sich die Mannschaft der HSG Leimental über zahlreiche Fans und Unterstützung. Hopp HSG!