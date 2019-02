Nach der Niederlage im ersten Spiel der Auf- Abstiegsrunde SPL1/2 trifft das Team aus dem Leimental auf die Mannschaft aus der Ostschweiz, Yellow Winterthur.

Die Winterthurerinnen bestreiten ihr erstes Spiel in der Auf- Abstiegsrunde, während die Leimentalerinnen bereits das zweite Mal antreten müssen. Die beiden bisherigen Partien gegen die Winterthurerinnen waren jeweils sehr spannend. Im Hinspiel konnte die HSG mit einem Tor Differenz gewinnen und beim zweiten Aufeinandertreffen musste man sich nach langer Führung am Ende knapp geschlagen geben. Es ist also Spannung garantiert.

Das Team von Mathys/Herde möchte mit der richtigen Einstellung und einer aggressiven Abwehr in das Spiel gehen und die beiden Punkte nach Hause holen. Das Spiel findet am Samstag, 16.Februar 2019, um 19.00 Uhr in Winterthur (Eulachhalle) statt. HOPP HSG!