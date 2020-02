Vorschau Frauenhandball SPL1/2

Am kommenden Samstag startet die HSG Leimental in die Aufstiegsrunde um die höchste Spielklasse der Schweiz (SPL1). Das erste Spiel bestreiten die Leimentalerinnen gegen den altbekannten Gegner HV Herzogenbuchsee (Binningen Spiegelfeld, Spielanpfiff 13.00 Uhr). Der Modus der Auf-/Abstiegsrunde lautet wie folgt: Die vier letztplatzierten Teams der SPL1 (HSC Kreuzlingen, HV Herzogenbuchsee, Yellow Winterthur, GC Amicitia Zürich) und die zwei erstplatzierten Teams der SPL2 (HSG Leimental, SG HV Olten) tragen eine Doppelrunde (10 Spiele) gegeneinander aus. Kein Team nimmt Punkte mit – es beginnt bei null. Die 6 Teams kämpfen jeweils darum, sich am Ende der Doppelrunde auf den Rängen 1-4 einzuordnen, welche für die kommende Saison einen Platz in der SPL1 bedeuten. Rang 5 und 6 spielt 2020/21 in der SPL2. Startschuss für die HSG ist am kommenden Samstag, 08. Februar 2020, in Binningen (Spiegelfeld) gegen den HV Herzogenbuchsee (Spielanpfiff 13.00 Uhr). Buchsi hat sich in der Hauptrunde der SPL1 trotz diversen Abgängen stark geschlagen. Der HVH verbucht 9 Punkte aus 14 Spielen und 9 Niederlagen, unter welchen sich auch einige knapp verloren gegangene Spiele gegen Top-Teams verzeichnen. Der HVH und der HSC Kreuzlingen sind sicherlich die Favoriten der Auf-/Abstiegsrunde. Ungeachtet dessen hat Leimental jedoch nichts zu verlieren und kann in jedem Spiel ohne Druck auf Punktejagd gehen. Die HSG freut sich auf das erste Duell, das Schnuppern der SPL1-Luft und über lauthalse Unterstützung bei dem ersten Aufstiegsereignis. Wer den Weg nicht in die Halle schafft: die kommenden Spiele werden fortan auch wieder auf www.handballtv.ch übertragen. Am Samstag spielen zudem um 15.00 Uhr noch die HSG Junioren U17 und um 17.00 Uhr unser Herren 1, welches um den Aufstieg in die NLB spielt.