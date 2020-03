Vorstand der SVP Bezirk Baden setzt sich neu zusammen

Der Bezirksparteitag der SVP Bezirk Baden vom 5. März fand in Kirchdorf in einem vollen Saal und in guter Stimmung statt. Unter den zahlreichen Mitgliedern waren aktive Mandatsträger und zwei Alt-Nationalräte.



Zum neuen Präsidenten des Vorstandes wurde einstimmig Urs Emch gewählt. Als Präsident der Ortspartei Bergdietikon, sowie als Gemeinderat und Vizeammann ist er die ideale Besetzung.

Gleichzeitig wurde Pascal Pfeffer neu in den Vorstand gewählt. Er ist bereits Vizepräsident der Ortspartei Würenlos und verfügt über eine langjährige Erfahrung aus seiner früheren politischen Tätigkeit im Kanton Zürich.

Nebst den statutarischen Geschäften lag das Schwergewicht des Bezirksparteitages auf den kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom 18. Oktober 2020. Markus Liebi, Wahlleiter SVP Aargau erläuterte das entsprechende Wahlkonzept. Michaela Huser, Mitglied des Vorstandes der Bezirkspartei ergänzte die spezifisch regionalen Eckpunkte.

Urs Emch