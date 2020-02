Vorstandsänderungen bei der Schützengesellschaft Zuzgen

Die 16 Schützen trafen sich, am 7.2.2020 um 19. 30Uhr, für die GV im Rest. Rössli.

Nach dem köstlichen Imbiss konnte der Präsident Beutler Hansjörg die Gesellschaft und Vorstandskollegen herzlich begrüssen und konnte mit der Traktandenliste beginnen.

In diesem Jahr wird ein Eidgenössisches Schützenfest anstehen, wie alle 5 Jahre.

Die SG Zuzgen wird am 20.6.2020 nach Ruswil reisen und dort ihr bestes geben. Einige der Kameraden fahren jedoch am 12.6.2020 schon mal nach Emmen um dort am Eröffnungsschiessen teilzunehmen. Des Weiteren läuft das Schützenjahr wie immer.

Ehre wem Ehre gebührt:

Ueli Hasler, welcher seit 40 Jahren Schützenmeisteramt im Vorstand ist, gibt sein Amt ab.

Der Vorstand wie auch die Kameraden haben Ehrfurcht vor so einer langen Zeit im Vorstand. Viel Zeit welche Ueli Hasler für den Verein und die Schiessanlage geopfert hat auch deswegen spricht Hansjörg Beutler auch einen Dank an Ueli’s Familie aus, welche oft auf ihn verzichtet hat, zugunsten der Schützengesellschaft. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Vielfältigkeit und Kameradschaftspflege zeichnen Ueli Hasler aus, wir sind froh weiter solch ein Unikat bei uns im Verein zu haben und wünschen ihm gute Gesundheit und weiterhin «Guet Schuss» als ein Ehrenmitglied und Kamerad in unserem Verein.

Als Zeichen für die viele Zeit welche Ueli der Schützengesellschaft geschenkt hat, schenkt der Verein Ueli eine herrliche Uhr.

Nun wird der Posten und die grossen Fussabdrücke frei. Frei für einen etwas jüngeren und engagierten Schützenkameraden. In unserem Fall eine Schützenkameradin: Melanie Gürbüz hat sich zur Verfügung gestellt das Amt des Schützenmeisters zu übernehmen im Vorstand.

Die Gesellschaft wählt Melanie einstimmig in den Vorstand und hofft auf gute Zusammenarbeit.

Nach noch einigen Abgaben von Kranzkarten und Kränzen konnte Hansjörg die Versammlung gegen 22Uhr schliessen und man konnte noch die Kameradschaft pflegen, welche der SG Zuzgen sehr wichtig ist.

SBi