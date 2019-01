Wahlauftakt mit 1. Strassenaktion in Weiningen

Am Samstag, den 26. Januar 2019 von 09.00 bis 12.00 Uhr startete die SVP des Bezirks Dietikon ihren Wahlauftakt in Weiningen gegenüber dem Restaurant Linde. Bei kühlen Temperaturen trafen sich 7 Kandidierende des Bezirks Dietikon, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Dabei wurde feiner warmer Punsch ausgeschenkt und die mitgebrachten Give-aways gingen schnell weg.

Alle Kandidierende gaben gerne Auskunft über ihre Ziele und warum «sie» gewählt werden sollen. Die Gespräche mit der Bevölkerung sind wichtig und die SVP hat immer ein offenes Ohr für deren Anliegen. Wir freuen uns auf den nächsten Anlass. Auf folgendem Link sehen Sie die nächsten Anlässe: https://svp-bezirk-dietikon.ch/agenda/. Nehmen Sie die Chance wahr und besuchen uns.

Kantonsrat Rochus Burtscher

Mobile 079 501 05 58

www.svp-bezirk-dietikon.ch

info@svp-dietikon.ch