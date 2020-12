Was für ein Jahr für den Boccia Club Möhlin

Anfang Jahr wurde mit Renate Quagliati die erste Frau in den Vorstand gewählt. An den ersten Turnieren zeigte sich schon die ersten Verbesserungen! Dann kam der erste Lockdown und die Saison wurde unterbrochen. Nach den ersten Lockerungen konnte der BCM anfangen mit Einzel Trainings. Dies zeigte nach dem Widereinstieg in den Wettbewerb Wirkung. Der Boccia Club Möhlin durfte einige Podest Plätze feiern. Sicherlich der grösste Erfolg im Jahr 2020 war der Vize Aargauermeister Titel von Bruno, Harry und Tobi! Als die Boccia Spieler des BC Möhlin sogar auf nationaler Ebene kleine Erfolge feiern konnten wurde abrupt die Saison beendet, was Schade war weil noch einige Turniere hätten stattfinden sollen, wo der Boccia Club sich Hoffnungen machte vorne mitzumischen. Im Herbst kam dann der eigentliche Höhepunkt für den Boccia Club Möhlin, es kristallisierte sich plötzlich heraus, das es Möglich sein kann ab der Saison 2021 Junioren zu stellen. Diese haben immer wieder am öffentlichen Training teilgenommen und wurden so mit dem Virus des spannenden Sport infiziert! Nach dem der Boccia Club drei Junioren Trainer erkoren hatte, die sind Franco Petriella (Präsident), Vito Petriella (Ehrenpräsident), Tobi Schürch (Technischer Leiter), wurden auch die Kontakte in der Schweiz genutzt. Die Junioren Trainer sind mit einigen Spitzen Spieler aus der gesamten Schweiz in Kontakt. Bereits zugesagt für eine Trainingslektion hat der ehemalige U18 und U23 Schweizermeister Ruthusanth Vijayakumar vom Boccia Club Kirchberg. Er ist auch massgeblich daran beteiligt das in Kirchberg (BE) eine Boccia Schule besteht! Und der Schweizer Meister bei den Aktiven und die Momentane Nummer 1 der Schweiz, Alessandro Corbo vom SB Italgrenchen. Nun konnte man einen "Eltern Abend" durchführen und alle drei Kinder haben sich dazu entschlossen dem Boccia Sport eine Chance zu geben. Diese werden nun ab Januar jeden zweiten Freitag trainieren. Wer ebenfalls Interesse hat darf sich bei Tobi Schürch melden, die Angaben finden Sie auf www.bcmoehlin.jimdo.com. Nun gilt es die drei Junioren LARA, DANA und LISANDRO auf die Turniere vorbereiten. Die Junioren werden teilweise auch an den Aktiven Turnieren mit den Trainer teilnehmen, das Hauptziel ist aber die Schweizer Meisterschaft am 04. September 2021 im Tessin. Der Boccia Club Möhlin begrüsst die drei Junioren und freut sich auf so manche schöne Stunden im Bocciadromo.