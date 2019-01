Die Generalversammlung des Pontoniersportverein Laufenburg vom vergangenen Freitag stand unter dem Stern der Veränderung. Neben den üblichen Traktanden wie Jahresberichte, Kassenbericht und Revisorenbericht, galt es unter dem Traktandum Wahlen, drei Posten neu zu besetzen. Der grösste Posten war zweifelsohne jener des Fahrchefs. Martin Leuenberger trat nach 25 Jahren von seinem Amt zurück und übergab dieses an André Hinden, welcher einstimmig gewählt wurde. In Würdigung der geleisteten Dienste für den Verein wurde Martin zudem zum Ehrenmitglied des Pontoniersportvereins Laufenburg ernannt. Weiter konnte der vakante Posten des Kassiers durch die abtretende Revisorin Lara Kolbeck und der freie Posten des Revisors durch Janis Weber besetzt werden.

Zum Schluss der Versammlung durfte natürlich auch die Pokalübergabe der Jahresmeisterschaft nicht fehlen. In der Kategorie Aktive erhielt Martin Leuenberger den Pokal, bei den Jungpontonieren bis 20 Jahre ging dieser an Lukas Leuenberger und in der Kategorie bis 15 Jahre an Enya Leuenberger. Letztere beiden dürfen den Wanderpokal nach drei gewonnenen Jahren behalten. (rm)