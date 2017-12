Am heiligen Abend, 24. Dezember, trägt die Musikgesellschaft Kaiseraugst wie jedes Jahr mit eini­gen Chorälen zur weihnächtlichen Stimmung bei. In diesem Jahr sind folgende Stationen vorgesehen: 16.30 Uhr beim Altersheim Rinau, 17.00 Uhr auf dem Schulhausplatz Dorf, 17.30 Uhr beim Schulhaus Liebrüti, 18.00 Uhr beim Ad­ventsfenster am Widhagweg 25. Die Musikanten hoffen und freuen sich auf viele Zuhörer!