Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen reisten die Kunstturnerinnen der Kategorie P2 aus Weiningen nach Utzenstorf an die Berner Mannschaftsmeisterschaften. Mitten unter der starken Konkurrenz von zahlreichen Kaderturnerinnen schlugen sich die Weiningerinnen erfolgreich. Kutu Weiningen trat mit zwei Dreierteams an.

Im zweiten Team traten Mira Stalder, Mikaela Thieler und Noelia Haider an und erreichte mit 98.45 Punkten den 7. Rang von 18 Teams. Mira Stalder zeigte am Barren den Handstand am unteren Holmen und sehr sauber ausgeführte Boden- und Balkenübungen. Mikaela Thieler glänzte ebenfalls am Boden und Barren und erreichte am Sprung 13.0 Punkte. Noelia Haider scheiterte knapp beim Handstand am oberen Holmen des Barrens und konnte ebenfalls am Balken überzeugen.

Das erste Team mit Ava Drake, Lou Meier und Aurora Battiato schlug sich ebenfalls gut und konnte sich mit 89.75 Punkten auf dem 11. Rang platzieren. Ava Drake und Lou Meier zeigten eine schöne Balkenübung (12.7, respektive 11.85 Punkte) und konnten auch an den anderen Geräten erfolgreich ihre Leistungen abrufen. Aurora Battiato zeigte auf dem Balken erstmals das Bögli und erreichte 9.7 Punkte am Barren.

In der Einzelwertung konnten sich Mira Stalder auf dem 24. und Mikaela auf dem 28. Rang von 70. Turnerinnen über eine Auszeichnung freuen. Ava Drake belegte den 34., Noelia Haider den 37., Lou Meier den 42. und Aurora Battiato den 52. Rang.

Bereits nächste Woche findet der nächste Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften in Obersiggenthal statt, wo die nächsten Punkte gesammelt werden können.