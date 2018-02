Das NLB Team vom VBC Gerlafingen feiert am Samstag 17.2.2018 den dritten Sieg in Folge. Gegen Giubiasco spielen unsere Girls anfänglich ohne Pardon. Die

ersten zwei Sätze verlaufen wie geplant und bereits nach kurzer Zeit steht es 2:0. Obwohl Giubiasco eine lange Reise in

den Beinen hatte, drehten die Tessinerinnen nochmals auf und zeigten eindrücklich, dass auch sie Vollyball spielen konnten.

Wir brachen ein und konnten in diesem Moment nicht mehr aus dem Tief finden. Das zwischenzeitliche 2:1 tat weh, denn wir

wussten was wir können! In einem hart umkämpften vierten Satz konnten wir das Ding schliesslich nach Hause bringen. Es war ein Arbeitssieg und trotzdem haben wir erneut 3 Punkte!



Wir danken für die volle Halle und zahlreiche Unterstützung aller Freunde und Familien.

Auch ihr seid der Grund warum Volleyball lebt.

Telegramm: 3:1 für den VBC Gerlafingen (25:14/25:19/18:25/25:21)

Nächstes Wochenende sind wir zu Gast in Zürich -

Danach gibt es drei Heimspiele in Folge!

Sa 3.3.2018 /16h00 VBC Gerlafingen - VBC Glaronia



Sa 10.3.2018/16h00 VBC Gerlafingen - VBC Steinhausen



Sa 17.3.2018/16h00 VBC Gerlafingen - VBC Züri Unterland