Engel wachen nicht nur im Himmel über uns, sie sind auch in Jedem von uns vorhanden und sind bereit Gutes zu tun, wie der Tag der guten Dinge «Angel Force» genannt. Die Jubla Biberist machte mit ihrem 15 er Team und den Leitern am 17. November ihren Angel Force Tag. Eine Gruppe lief durch Biberist und verteilte den Passanten Punch und Wärme für den kalten Samstag. Eine zweite Gruppe begab sich zum Lebensgarten in Biberist, dort unterhielten wir die Bewohner mit Spielen und Gesprächen. Der Tag war für Alle ein schönes Erlebnis und wir konnten etwas Gutes für unsere Mitmenschen tun. Schön wäre es, wenn wir mit unserer «Angel Force Aktion» auch andere Mitmenschen zu solchen Taten bewegen könnten.