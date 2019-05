Wie in den letzten Jahren organisieren der Schwimmclub Aarefisch, Aarau und das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen am Samstag 1. Juni den alljährlichen Badi-Sprint. Startberechtigt sind in erster Linie Mädchen und Knaben der Primarschulklassen der Gemeinden Suhr, Buchs, Gränichen und Rohr. Problemlos können aber auch Primarschüler aus anderen Gemeinden mitmachen.

Die jüngsten Schülerinnen und Schüler der 1. - 3. Klasse schwimmen 25m, eine halbe Länge, die älteren der 4. - 6. Klasse 50m, eine ganze Länge, jeweils in einem frei gewählten Schwimmstil. 4 Schülerinnen und Schüler zusammen können sich auch noch für ein Staffelrennen über 4x50m anmelden. Jedes Teammitglied schwimmt 50m, wieder in einem frei gewählten Schwimmstil. Als Bedingung gilt, dass die Teilnehmer einer Staffelmannschaft im gleichen Schulhaus zur Schule gehen. Natürlich kann man auch als Klassenmannschaft antreten. Die Startliste wird an diesem Samstagmorgen ab 09.30 aktualisiert, bis 30 Minuten vor dem Start sind Nachmeldungen möglich. 10.15 ertönt dann das Startsignal für den ersten Lauf.

Nach der Siegerehrung und Preisverteilung des Badi Sprints geht der Wettkampftag am Nachmittag weiter mit dem Morininet Mehrkampf-Cup. Um 11.30 Uhr beginnt das Einschwimmen. Gegen 200 Schwimmerinnen und Schwimmer, letztes Jahr aus den Kantonen Aargau, Baselstadt, Baselland, Glarus, Luzern und Zürich, versuchen sich über die Mehrkampfwertung für die Finalläufe über 100m und 200m Freistil oder über 200m und 400m Vierlagen zu qualifizieren.