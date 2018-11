Das erste Novemberwochenende steht für die Schüler der Trommelschule Solothurn ganz im Fokus des Musikwettbewerb in Laupersdorf und der VBJ Wettspiele in Ittigen..

Am Musikwettbewerb in Laupersdorf sind die Trommel-Cracks aus der ganzen Schweiz am Start. Der Tambourenverein Solothurn war mit 10 Tambouren anwesend. Dabei teilten sich Salim Azzouz und Marcel Loosli in der 2. Kategorie den fünften Platz. Erfreulich war der dritte Platz im Gruppenwettspiel von „Solothurn 1“, welche mit einem gut gespielte „La Bombonera“ die Gunst der Jury erreichte. Um an diesem Wettspiel zu bestehen, haben alle Teilnehmer Grosses geleistet.

Am Sonntag ging es dann für die ganz Jungen um Ruhm und Ehre. Mit 20 Teilnehmer war der Verein am Bernischen Jugendmusikwettbewerb in Ittigen eine der grössten Sektionen. Mit dem Sieg von Moritz Brügger und 3. Platz von Loris Moser in der 3. Kategorie konnte sogar ein Pokal mit nach Hause genommen werden. In der 1. Kategorie ging der 2. Platz an die beiden Solothurner Tambouren Nils Schranz und Guy Stemmer, welche ex aequo auf dem Podest landeten. In der 4. Kategorie wurden vier Auszeichnungen ertrommelt, wobei mit Loris Huber im 4. Rang das Podest denkbar knapp verpasst wurde. Im Sektionswettspiel wurde die junge Truppe um Leiter Nils Schranz gute Sechste und zeigte eine hervorragende und konzentrierte Leistung. Leider gab es in der 1. Kategorie nur einen Verein, der sich dieser Herausforderung stellte. So gewann die zweite Solothurner Formation konkurrenzlos. Nichtsdestotrotz rief die Gruppe, geleitet von Elia Blöchlinger, eine sehr gute Leistung ab und hätte auch bei zahlreicherer Konkurrenz eine Spitzenplatzierung erreicht. Mit diesem Wochenende wurde die Wettspielsaison 2018 beendet und Michel Birchmeier, Leiter der Trommelschule Solothurn, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Als nächstes steht bereits die Solothurner Fasnacht auf dem Programm, welcher Aufgabe sich Trommelschüler wie auch Leiter vorfreudig annehmen.