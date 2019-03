Endlich: Nach vier Niederlagen in Serie gegen Köniz hat der SVWE just im ersten Playoff-Halbfinalspiel den Bann gebrochen und nach mehr als einem Jahr wieder einmal ein Derby gewonnen. Und er tat dies lange überzeugend, am Ende zwar nicht mehr so kontrolliert, dafür begeisternd, so dass die Kirchberger Grossmatt ein richtiger Hexenkessel war.

Was eher gemächlich und beidseits vorsichtig begonnen hatte, wurde in den Schlussminuten zum offenen Schlagabtausch. Doch der SVWE konnte auf die Tore des Meisters immer reagieren und gestand Köniz den Ausgleich nie zu. Und das Heimteam machte es auch zu Beginn besser, als beide Teams vor allem darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen.

Das gelang dem Meister nicht und dank einem Doppelschlag um die 15. Spielminute holte sich das Heimteam nicht nur eine 2:0-Führung, sondern auch das Vertrauen ins eigene Spiel und den Glauben an den Sieg.

Drei ausgeglichene Linien und ein Topskorer als Joker

Den eigenen Gameplan zog das Heimteam lange Zeit sehr überzeugend durch, stand der gegen Zug noch so gefährlichen Offensive der Könizer bis weit nach Spielhälfte praktisch gar nichts zu und agierte seinerseits sehr effizient. So stand es kurz nach Spielmitte bereits 4:0 für das Heimteam, obwohl Köniz mehr in Ballbesitz war, aber es nur selten in die gefährliche Zone vor dem sicheren SVWE-Keeper Reich eindringen konnte.

Selbst im einzigen und frühen Powerplay des Spiels war Köniz nicht wirklich zwingend. Der Meister versuchte es dann immer öfter mit Weitschüssen, welche aber extrem gut geblockt wurden, den Rest erledigte Reich. Vor allem das Umschaltspiel der Könizer wurde von den disziplinierten Gastgebern fast gänzlich unterbunden.