Zweiter Akt in der Playoff-Halbfinalserie zwischen Wiler-Ersigen und Rychenberg Winterthur. Der Meister kann dabei erstmals zuhause antreten und wird am Samstag um 19 Uhr in Kirchberg als Favorit die 2:0-Führung in der Serie anpeilen. Der HCR hat allerdings ein gewichtiges Argument vorzuweisen: In der Viertelfinalserie gegen die Tigers konnten die Zürcher alle drei Partien in Biglen gewinnen.