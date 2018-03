Erstmals seit 2015 gelingt Wiler-Ersigen wieder ein «Sweep» in einer Playoff-Viertelfinalserie und gewinnt die Serie gegen Uster mit 4:0. Die letzte Partie endete mit einem 6:4-Sieg des Meisters, wobei in den Schlussminuten nochmals richtig Playoff-Stimmung aufkam.

Im Halbfinal wartet nun der HC Rychenberg – Winterthur, der sich als Qualis-Sechster gegen die Tigers Langnau (3.) überraschend mit 4:1 durchsetzen konnte. Die Halbfinalserie beginnt nach Programm am Sa. 24. März in Kirchberg starten. Da das Schweizer Fernsehen ab dieser Saison jeden Samstag ein Playoff-Spiel im Unihockey live auf SRF2 überträgt, kann zu Änderungen kommen.

Seit der Aufstiegssaison 97/98 hat sich der SVWE damit zum 19. Mal in 21. Anläufen für die Playoff-Halbfinals qualifiziert. Die letzten 14. Halbfinalserien hat der SVWE alle gewonnen. Letztmals schied der elffache Schweizer Meister 2001 in einer Halbfinalserie aus. Das war noch vor dem ersten Titelgewinn 2004.

Turbulente Schlussphase in Spiel 4

Nach 48 Minuten begann in Sportzentrum Zuchwil beim Stande von 6:4 die turbulente Schlussphase in der sich Uster mit allen Mitteln gegen das Saisonende stemmte und der SVWE viel dazu beitrug, dass es noch ziemlich dramatisch wurde. Gleich viermal konnten die Gäste in Überzahl spielen, einmal gar für 20 Sekunden mit 5 gegen 3.

Auch einen Penalty erhielten sie zugesprochen und in den letzten zwei Minuten agierten sie auch noch ohne Torhüter. Es gab praktisch keine Situationen mit numerischem Gleichstand mehr.

Doch Tore fielen keine mehr, auch weil der SVWE erneut das leere Tor in mehreren Versuchen nicht traf. Aber vor allem auch weil Uster die Hände zitterten und beste Abschlusspositionen (wie den Penalty) teilweise kläglich vergab und auch Wiler Goalie Reich einige Male stark parierte.

Diesmal die «special teams» als Trumpf

Bislang hatte der Meister und frischgebackene Cupsieger Wiler-Ersigen gegen den Playoff-Frischling Uster vor allem mit vielen Toren durch das Trio Känzig/Johnsson Hofbauer und dem Spiel 5 gegen 5 überzeugt, bei den «special teams» und Standards aber geschwächelt.

Das vierte Spiel zeigte ein ganz anderes Bild. Nur sechs Tore für den SVWE zwar, dafür sechs verschiedene Torschützen und alle drei «special team»-Situationen ausgenützt und nur einen Gegentreffer bei 5 Unterzahlsituationen und einem gegnerischen Penalty.

Beide Powerplays und ein Penalty also wurden in Tore umgemünzt - der Schlüssel zum Sieg. Bemerkenswert, dass alle Überzahlsituationen von der dritten Linie provoziert wurden, welche selber ohne Torerfolg blieb, aber dennoch einen Anteil an der Hälfte der Treffer hatte.

Dafür bejubelten die SVWE-Fans einen anderen Torschützen: Joel Krähenbühl war durch die Erkrankung von Marco Rentsch erstmals seit Oktober 2017 wieder in die Startformation gerutscht und traf bei seinem Comeback in der 21. Minute zum 3:2.