In der 3. Winterfit-Lektion vom 13. Dezember gestaltete Oberturner Edgar Fölmli ein besonderes Einlaufen. Es wurden 10 Gruppen zu 3 Personen gebildet. Die Aufgabe bestand darin, 10 Fragen zu unserem Seniorenleiter Bruno Kunz richtig zu beantworten. Es standen jeweils 3 Antworten zur Auswahl. Bei jeder Auswahl war eine turnerische Aufgabe hinterlegt, die von allen Turnerinnen und Turnern ausgeführt werden musste. Zudem wurde man an die nächste Frage weitergeleitet, wenn es die richtige Lösung war oder nochmals zurück zur selben Frage, wenn die Lösung falsch war. Innert kürzester Zeit war emsiges Treiben in der Halle wahrnehmbar. Studieren was stimmen könnte, Antwort suchen, turnen, wieder zurück, usw. Am Schluss bedankte sich Edgar Fölmli bei Bruno Kunz für sein bisheriges unermüdliches Wirken für die Männerriege Dulliken.

Der Hauptteil bestand diesmal aus einer Lektion "Balance Pad" und "Kräftigen" mit dem Thera-Band®. In ca. 30 Minuten wurde mit dem "Balance Pad" zu Musik im ¾-Takt eine Choreografie Schritt für Schritt aufgebaut. Diese war gegliedert in einen ersten und einen zweiten Teil. Das Ziel war, am Schluss beide Teile möglichst ohne Fehler aneinandergereiht auf Rechts und auf Links zu turnen. Das Vorhaben war recht anspruchsvoll, waren doch Turnerinnen und Turner dabei, die dieses Turngerät zum ersten Mal benutzten. Alle waren sehr konzentriert und folgten den Anweisungen auf Schritt und Tritt. Zur Freude aller konnte die Choreografie wie geplant fast ohne Fehler geturnt werden. Bravo!

Nach der Choreografie wurden die Muskeln von Kopf bis Fuss trainiert. Um den Wiederstand für die Muskeln aufzubauen wurde ein Thera-Band® eingesetzt. Ein Thera-Band® besteht aus Latex, ist sehr vielseitig in der Anwendung und erhöht den Trainingseffekt. Arm-, Bein-, Bauch- und Rückenmuskulatur wurden so gezielt trainiert.

Zum Abschluss folgten Dehnübungen und leichte Gleichgewichtsübungen auf dem "Balance Pad".

Eine tolle Winterfit Lektion mit viel Abwechslung.