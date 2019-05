Damenturnverein Wettingen

Anzahl Mitglieder: ca. 400 mit 170 Aktivmitgliedern, 170 Jugendlichen und 60 Passivmitgliedern.

Gründungsdatum: 1942

Was macht unseren Turnverein speziell?

Unser Verein besteht aus Mädchen und Frauen von 3 bis 100 Jahren. Wir können sogar eine Vereinsmitgliedschaft von 70 Jahren vorweisen, wenn das nicht speziell ist? Das Angebot an Sportarten ist sehr vielfältig. Bei uns findet jede etwas nach ihrem Geschmack; sei es das tänzerische Geschick unter Beweis zu stellen in der Gymnastik oder dem Team Aerobic, die akrobatischen Übungen im Geräteturnen zu zeigen oder mit spielerischem Geschick beim Volleyball, Korbball, Schnurball und Netzball mitzumachen. In der Damen- und Frauenriege und bei den Seniorinnen werden Spass, Bewegung und Kameradschaft grossgeschrieben. Auch die Kleinen kommen bei uns nicht zu kurz im Kinderturnen oder dem MuKi, VaKi Turnen. Alle zwei Jahre im Januar zeigen wir unsere Turnshow: die «Multimegashow» – der Name ist Programm.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die schönste Erinnerung konkret zu nennen, ist schwierig. Denn das Eidgenössische Turnfest übertrifft stets alle Erwartungen. Faszinierend, so viele Sportarten und Sportbegeisterte an einem Ort zu finden. Es ist ein Anlass an dem man mit Freunden für's Leben Einzigartiges erleben kann!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

... alles geben! Vor allem möchten wir die Zeit gemeinsam geniessen, spannende und schöne Darbietungen hinlegen und auch beobachten. Wir sind gespannt auf das tolle Festgelände und freuen uns zu feiern und auch dieses Mal zahlreiche schöne Erlebnisse nachhause nehmen zu können.