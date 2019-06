Anzahl Mitglieder: Aktivverein mit 23 Mitgliedern sowie Ehemaligenverein mit 270 Altherren

Gründungsdatum: 1830 (1824 erstmals erwähnt)

Was macht unser Turnverein speziell: Als Gründungsmitglied des Eidgenössischen Turnvereins (heute STV) und Mitorganisator des ersten Eidgenössischen Turnfests im Jahre 1832 in Aarau ist der KTV seit jeher eng mit dem Turnen verbunden. Als Turnverein der Kantonsschüler beider Aarauer Kantonsschulen finden jeden Freitagabend sportliche Aktivitäten in unterschiedlichsten Disziplinen statt (Unihockey, Fuss-, Hand- und Basketball). Nach der Turnstunde treffen wir uns am Stammtisch im Restaurant Altstadt. Dort pflegen wir unsere Traditionen als Mittelschulverbindung bei Bier und Gesang. Regelmässig besuchen wir unsere beiden Hütten auf dem Hasliberg, wo wir neben sportlichen Aktivitäten (Wandern, Skifahren und Holzhacken) auch dem Müsiggang frönen. Ebenso findet jedes Jahr eine Turnfahrt nach Rheinfelden statt.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest? Die schönsten Erinnerungen sind diejenigen, welche wir generationenübergreifend mit unseren Altherren teilen können. Sport verbindet!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...Laut Oberturner Kerim Altintas v/o Scotch soll der KTV am ETF 2019 durch Fairness, Freundlichkeit und Bescheidenheit hervorstechen. So werden wir zwar nicht die Gewinner des ETF, aber vielleicht die Gewinner der Herzen 2019.