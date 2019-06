STV Zuzgen

Anzahl Mitglieder: 43 Aktivmitglieder

Gründungsdatum: Im Jahre 1942

Was macht unseren Turnverein speziell?

Mit viel Spass am Sport durften wir in den letzten Jahren als Verein viele Erfolge feiern. In unserer Paradedisziplin Fachtest Allround wurden wir dreimal in Folge Fricktaler Meister und durften in den letzten Jahren am Turnfest diese Wettkampfdisziplin mit der Höchstnote abschliessen. Zudem legen wir seit längerem wieder Wert auf die Traditionen im Turnsport, so zum Beispiel durch das Tragen des Turnbändelis an der Schlussfeier eines Turnfestes. Neben den Aktivriegen sind wir aber auch in Einzelwettkämpfen immer wieder erfolgreich. Aktuell ist Corina Obrist, technische Leiterin unseres Vereins, eine äusserst erfolreiche Steinstösserin mit bereits 12 Schweizermeistertiteln. Ihre Schweizerrekorde in den Kategorien Jugend und Damen sind heute noch aktuell. Neben den sportlichen Wettkämpfen pflegen wir auch die Kameradschaft und engagieren uns tatkräftig im Dorf. Zudem bringt der Turnverein Zuzgen alle zwei Jahre ein Musical auf die Bühne, welches jeweils weit über 2200 Besucherinnen und Besucher begeistert. Vereinsinterne Anlässe sowie unzählige gesellige Stunden nach den Trainings oder bei sonstigen Gelegenheiten dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das neuste in Erinnerung gebliebene Highlight ist die Heimfahrt vom letzten Eidgenössischen Turnfest in Biel. Im Extrazug der SBB wurde fröhlich mit den anderen Vereinen weitergefeiert. So gab es unter anderem auch eine Polonaise durch den ganzen Zug.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

... gemeinsam mit viel Spass und Freude unsere sportlichen Bestleistungen abrufen und ein tolles Gesamtresultat erturnen. Das ETF ist eindeutig unser Hauptziel und der Höhepunkt des diesjährigen Turnjahres. Natürlich soll auch das anschliessende, grosse Fest gebührend genossen werden.