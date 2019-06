Vom 13. bis 23. Juni 2019 findet das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Vor heimischem Publikum möchten zahlreiche Aargauer Turnvereine überzeugen. Für die Aargauer Zeitung stellen sich die Vereine selbst vor.

Turnverein Kirchleerau

Anzahl Mitglieder: 20 Aktive, 5 Passive, 11 Ehrenmitglieder

Gründungsdatum: 1907

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein kleiner, symphytischer Verein im oberen Suhrental. Sportlich versuchen wir, stetig das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Bei uns wird die Kameradschaft sehr grossgeschrieben. Das Turnfest Turnleerau 2016, dass wir mit dem TV Moosleerau organisieren durften, schweisste uns auch mit dem Nachbars-Verein näher zusammen. Aktuell pflegen wir gemeinsame Turnstunden mit dem TV Moosleerau und gehen auch zusammen an alle Wettkämpfe. So können wir aus zwei kleinen Vereinen den Turnbetrieb individueller gestalten und die Turnstunden attraktiver durchführen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Da ein Eidgenössisches Turnfest nur alle 6 Jahre stattfindet, bleiben diese für jeden Aktivturner in spezieller Erinnerung. Einige werden in Aarau ihr erstes Eidgenössisches Turnfest erleben können. In sehr guter Erinnerung bleibt sicher das ETF 2007 in Frauenfeld. Einen Monat vor dem Turnfest feierte der TV Kirchleerau sein 100-jähriges Vereinsjubiläum und organisierte aus diesem Anlass ein 3-Tage dauerndes Fest. Einen Monat später genossen wir es umso mehr, selber Gast an diesem grossartigen Turnfest in Frauenfeld zu sein. Die kurzen Wege. Der ETF-Tower mit einer riesigen, mehrstöckigen Bar und die guten sportlichen Resultate bleiben als schöne Erinnerung. Aber auch die Ehrenmitglieder erzählen Geschichten von den Teilnahmen an den Eidgenössischen Turnfesten in Winterthur 1984 und Luzern 1991, die der heutigen Generation aufzeigen, dass auch früher manchmal über die Stränge geschlagen und ausgelassene Feste gefeiert wurden.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Das ETF hat einen hohen Stellenwert für uns als Verein. Die Motivation der Turner ist sehr hoch, da dieser Anlass nur im Sechs-Jahres-Rhythmus stattfindet und eine gewisse Magie mit sich bringt. Die Vorfreude ist riesig!

Ziele ETF:

Gesamtnote 26

Unfallfreie Wettkämpfe

Schönes Wetter