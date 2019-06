Turnverein Leutwil

Anzahl Mitglieder: 74 + 30 Jugend

Gründungsdatum: 1878

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein kleiner aufgestellter Verein der für fast alles zu haben ist. Nebst den turnerischen Leistungen an diversen Wettkämpfen im Jahr, bestreiten wir öfters auch Auftritte auf der Bühne an privaten oder öffentlichen Anlässen im und ausserhalb des Dorfes. Auch immer zu finden ist unser Verein an Festen und Anlässe rund ums Dorf, ob vor oder hinter der Festwirtschaft. Zur Abwechslung zum Turnalltag sieht man die «Lüpuer» mit dem Barren schon mal an einem aussergewöhnlichen Ort wie zum Beispiel auf 2600 m.ü.M. im Schnee, auf Mallorca oder mitten auf dem Hallwilersee.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenöissisches Turnfest:

Die beste Erinnerung an die ETF's sind, das Kleine vom Grossen sein zu können, zu erleben wie die ganze Schweizer Turnerfamilie zusammenkommt um am Sport und Fest Spass zu haben. Eine persönliche Erinnerung trägt mit Sicherheit jeder von einem ETF nach Hause.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...

...natürlich unser Bestes geben, die Noten vom letzten Jahr erreichen und einen wichtigen Beitrag mit den Helfereinsätzen leisten. Aber hauptsächlich, gemeinsam ein tolles fest, kurze Nächte und jede Menge Eindrücke sammeln. Dafür ist der «TV Lüpu» von Do-So in Aarau stationiert.