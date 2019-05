STV Beinwil Freiamt

Anzahl Mitglieder: 180

Gründungsdatum: 1930

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der STV Beinwil wurde 1930 gegründet und zählt heute mit rund 180 Mitgliedern zum grössten Verein im Dorf. Das familiäre Verhältnis unter dem Motto Sport, Spiel und Spass locken bis zu 40 Turnerinnen und Turner in die Turnhalle. Unsere Turnerfamilie besteht aus einem kunterbunten Mix, welche sich von Jung bis Alt erstreckt. So bunt, wie unsere Truppe ist, so vielfältig sind auch unsere Trainings. Unsere Turnstunden beinhalten die ganze Bandbreite des Turnsports: Leichtathletik, Nationalturnen, Gymnastik, Fachtest, Spielstunden sowie Fitness- und Ausdauertraining. Ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins sind die Jugendlichen, welche mit ca. 100 Kinder aktiv in unserem Verein eingebunden sind. Unser sportliches Team wird durch die Volleyballer und Volleyballerinnen vervollständigt. Jährlich nehmen wir an diversen sportlichen Anlässen/ Wettkämpfen teil. Dabei stellen wir unser Können unter Beweis. In unserem Verein darf natürlich das gesellige Beisammensein nicht fehlen. Um den Dorfzusammenhalt zu stärken, organisieren wir gemeinsam in der Regel 2 Feste pro Jahr, sei es im letzten Jahr den Aargauer Nationalturntag, alle 3 Jahre die Turnshow, oder im Jahr 2020 das Kantonalschwingfest.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Als Turnerin oder Turner ein eidgenössisches Turnfest zu erleben und mitmachen zu können, ist ein absolutes Highlight – keine Frage. Die vielen lustigen, aufregenden und schönen Erlebnisse kann man kaum in Worte fassen. Das Miteinander, die turnerischen Leistungen und die Kameradschaft tragen immer wieder bei, ein eidgenössisches Turnfest in bester Erinnerung zu haben. So denkt man bis heute gerne an den Moment zurück, wo sich der STV Beinwil in der 2. Stärkeklasse auf den 2. Platz turnte und die Dorfgemeinschaft uns herzlich bei einem Einmarsch in Beinwil empfing.

Wenn ein ETF ansteht und sich die unzähligen Trainings auszahlen, wird auch der 4. Wettkampfsteil ein einmaliges Erlebnis. Diese Momente erzählt man sich in der Turnerfamilie immer wieder gerne.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… nach vielen harten und schweisstreibenden Trainings, zusammen ein unvergessliches Turnfest erleben, welches wieder neue Geschichten schreibt. Das eidgenössische Turnfest ist für unser Verein, der absolute Saisonhöhepunkt. Es wäre schön, wenn wir in Aarau mit unserem turnerischen Können beeindrucken könnten. So zeigen wir, dass auch ein Verein aus einem kleinen Dorf, zu grossartigen Leistungen fähig sein kann.

Natürlich zielen wir auf eine Vereinsbestnote hin. Doch nebst der Leistung gehört auch das Zusammensein, Spass haben und die einmalige Atmosphäre geniessen dazu. Wir freuen uns riesig auf ein einzigartiges, erlebnisreiches und unfallfreies eidgenössisches Turnfest! Dieser einmalige Anlass soll in bester Erinnerung und in den Herzen aller Turnerinnen und Turner bleiben.