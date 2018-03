Als Jungpontonier hast du die Möglichkeit, das Pontonierhandwerk von Grund auf zu lernen. Dazu gehört das Rudern und Stacheln unter allen Umständen. Ebenfalls erlernst Du das Schnürhandwerk, welches zum Sichern der Boote notwendig ist. Am Schnuppertag kannst du dich genau darin versuchen. Nach ersten Ruderversuchen werden wir direkt auf dem Fluss in der Strömung das Rudern und Stacheln üben. Anschliessend hast du dann auch die Möglichkeit am obligatem Schlauchbootrennen teilzunehmen. Da uns Pontoniere die Kamaradschaft sehr wichtig ist, laden wir dich zu einem Znüni vom Grill ein! Wir freuen uns auf deine Anmeldung.



Mehr Infos : www.pontonierebaden.ch