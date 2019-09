In Yverdon stand das vierte und letzte National League Rennen der Saison an. Bei unfreundlichem Wetter gabs trotz einiger Stürze gute Platzierungen für die Triathleten des Wildcats Swiss Triathlon Team /SV Basel. Adam Martin wurde in seiner AK trotz Crash super Vierter. Auch Giacumin Cattelan stürzte auf der rutschigen Radstrecke und wurde Elfter. Ebenso rutschte Eric Jakober mit dem Rad und erreichte noch den neunten Platz. Ian Cleek wurde 13. Bei den Damen wurde Alexa Magallon sehr gute Fünfte. Bei den Schülern startete Isa Cleek und wurde tolle Neunte.

Medaille in Locarno für Laura Wichmann: Laura Wichmann gewann über die olympische Distanz die Silbermedaille und wurde overall Dritte. Yves Kissling gelang ebenfalls ein super Wettkampf: er wurde in seiner AK toller Siebter und Ronny Schibler 21. Timon Affentranger startete über die Mitteldistanz und wurde toller 19.

Powerman Zofingen und Aubonne: Und auch am Powerman in Zofingen startete ein Wildcat: Valentin Gutknecht wurde in der Short Distanz toller Sechster seiner AK. Chiara Rickenbacher ist am Triathlon Aubonne über die Sprint Distanz gestartet. Als jüngste Teilnehmerin wurde sie in der Juniorinnen AK tolle Vierte und overall 19.

Übersicht Resultate

Yverdon National League

AK 20

4. Adam Martin 19. (OV)

11. Giacumin Cattelan 45. (OV)

AK 18

9. Eric Jakober 36. (OV)

13. Ian Cleek 43. (OV)

5. Alexa Magallon 11. (OV)

Schüler Triathlon (AK10)

9. Isa Cleek

Locarno

Mitteldistanz AK 18-34

19.Timon Affentranger 57. (OV)

Olympische Distanz AK 18-34

2. Laura Wichmann 3. (OV)

7. Yves Kissling 9. (OV)

AK 35-44

21. Ronny Schibler 86. (OV)

Zofingen Powerman Short

6. Valentin Gutknecht 130. (OV)

Aubonne Triathlon

4. Chiara Rickenbacher 19. (OV)