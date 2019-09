Am vergangenen Samstag fand in Ziefen erstmals der sogenannte Vereinsturntag statt. Ziel dieses Anlasses war es, der Ziefner Bevölkerung und Umgebung den Turnsport näherzubringen und junge Begeisterte auf ihn aufmerksam zu machen.

Den Start in den Tag machten die Jüngsten des Turnvereins und eroberten mit ihrer Darbietung die Herzen des Publikums. Darauf zeigten mehrere Turnerinnen und Turner der Kategorien 2 bis 7 ihre Wettkampfübungen an ihren Lieblingsgeräten. Auch die fünf Kunstturner des Vereins führten, an den für sie etwas gewöhnungsbedürftigen Geräten, ihre Übungen vor. Das Spektakel wurde von Michael Pletscher und Sibylle Keller fachkundig moderiert.

Im Anschluss präsentierten die Springerinnen und Springer sowie die Gymnastik ihre Wettkampfprogramme, welche mit grossem Applaus belohnt wurden.

Für grosse Bewunderung sorgten die international bekannten Holmikers des TV Mels, welche extra den weiten Weg nach Ziefen angetreten hatten und mit ihrer Barrenvorführung die Zuschauer zum Staunen brachten.

Den Schluss bildete schliesslich das Schaukelringteam aus Ziefen mit einer faszinierenden Darbietung.

Den Anlass liessen die Turnerinnen und Turner sowie die Gäste in der legendären Räbeliechtli-Bar ausklingen. Die ideale Gelegenheit, den ereignisreichen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen.

Der Turnverein Ziefen blickt auf einen erfolgreichen Anlass zurück und hofft, schon bald zahlreichen Nachwuchs in der Turnhalle Eien begrüssen zu dürfen.