Das Wetter hätte garstiger und ungemütlicher nicht sein können und doch trotzten einige BTV-Athleten den zu Beginn verschneiten, zuletzt matschigen Strassen und lieferten Top-Resultate ab! Die Familie Rosamilia, unter anderem Valentina, die nach ihrem Beinbruch im Sommer nach langem wieder zuoberst auf dem Podest stand, holte drei Goldmedaillen, Nick Gebert gewinnt overall bei den Herren und Jan Hochstrasser läuft mit seiner Freundin in der Kategorie Sie+Er allen davon. Dabei lief er nur einen Tag zuvor beim Course Tizié de Noël in Sion hinter Tadesse Abraham auf den grossartigen 5. Platz! Die Resultate:

Zürcher Silvesterlauf



U10W 1.5km

1. Tiziana Rosamilia 6.15,7 min

7. Riana Gloor 6.49,9 min



U12M 1.5km

15. Robin Gloor 6.03,9 min

19. Adriano Rosamilia 6.08,7 min



U14W 1.5km

1. Nina Rosamilia 5.50,8 min

104. Alisha Gloor 8.04,0 min



U14M 1.5km

15. Elias Denzler 5.47,9 min



U16W 2.7km

1. Valentina Rosamilia 10.41,6 min



M20 9.7km

1. Nick Gebert 32.06,8 min Tagessieger!

37. Mike Springmann 37.11,2 min



Sie+Er 6.3km

1. Jan Hochstrasser und Barblin Remund 19.30,8 min

76. Nicole Strebel und Fabian Hunziker 23.58,0 min





Course de Noël in Sion



Overall Männer 7km

5. Jan Hochstrasser 20.18,2 min