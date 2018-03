Was für eine Mannschaftsleistung! Allen Widrigkeiten zum Trotz den Anschluss nicht verloren, bis zuletzt an sich geglaubt und die Partie auf der Zielgeraden noch gedreht – Städtli 1 hat eindrücklich gezeigt, weshalb es auf Platz zwei zu finden ist. Rechnerisch sind die Aufstiegsspiele zwar noch nicht in trockenen Tüchern, die Auswärtspartie gegen den RTV Basel am kommenden Samstag darf aber getrost als Hauptprobe verstanden werden.