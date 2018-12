Am Sonntag, 9. Dezember nahmen drei Mannschaften der Jugi Wölflinswil am Fricktaler Unihockeyturnier in Laufenburg teil. Am Morgen spielte das Team der U10 Knaben und am Nachmittag die beiden Teams der Kategorie U13 Knaben. Alle Mannschaften waren mit viel Ehrgeiz, Motivation und Freude angereist um möglichst viele Tore zu schiessen. Nach den Gruppenspielen mussten sich die Teams in den Qualispielen und anschliessend in den Finalspielen gegen die anderen Mannschaften beweisen.

Bei der Rangverkündigung durfte das Team Wölflinswil 1 bei den U13 Knaben den dritten Podestplatz feiern. Bei den U10 Knaben spielte sich das Team bis in den Final und sicherte sich den guten zweiten Platz. Das U10 Knaben Team darf durch die gute Leistung an den Aargauer Meisterschaften im Unihockey im Frühling 2019 teilnehmen.