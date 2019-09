Schon vor der Saison wusste der neue Trainer des TV Solothurn, dass es in dieser Spielzeit keine leichten Partien geben würde. «Die Liga ist im Vergleich zum letzten Jahr ausgeglichener. Die beiden Aufsteiger Kreuzlingen und Chênois sind stärker als die beiden Absteiger», sagte Jürg Lüthi damals. Er sollte recht behalten, wie das schwierige Auswärtsspiel des TV Solothurn in der Westschweiz nun zeigte.

Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn weg aggressiv in der Deckung und überlegt im Abschluss. Vor allem die beiden äusseren Rückraumspieler stellten die Solothurner Defensive Mal um Mal vor Probleme. Und im Angriff unterliefen den Aarestädtern gleich haufenweise Fehler. Dennoch liess sich der TVS in der ersten Halbzeit nie entscheidend distanzieren und zur Pause resultierte ein überschaubares Defizit von zwei Toren (15:17).

Der TVS behält kühlen Kopf

Schritt für Schritt war dann die Devise für die zweiten 30 Minuten. Trainer Lüthi flösste seinem Team ein, dass das Spiel nicht in fünf Minuten gedreht werden muss. Seine Mannen nahmen sich die Worte zu Herzen. Mit solider Defensivarbeit und nur zwei Gegentreffern in neun Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Gäste aus Solothurn nun ihrerseits in Führung.