Die 25. Schweizer Indoormeisterschaft, die vom 10. bis 11. März in Wil (SG) stattfand, lockte insgesamt 243 Bogenschützen an. Den beiden Schülern Darius Miller aus Schwaderloch und Florian Betschmann aus Leibstadt bescherte der Anlass ein «goldiges Wochenende».

Sie sind als Junioren-Bogenschützen für Geronimo Klingnau angetreten und erreichten jeweils den ersten Rang in ihren Gruppierungen. Darius Miller in JMFS-C und Florian Betschmann in JMBH-C.

Zweimal Gold am ersten Turnier

Es waren zwei aufregende Tage, war es doch für beide Schützen das erste grosse Turnier dieser Art. Sie haben festgestellt, dass dieser Meisterschaftswettkampf etwas völlig anderes ist, als das gegeneinander antreten im heimeligen Vereinstraining.

Dank der umsichtigen Vorbereitung mit Trainer Pietro Borrini und Kilian Emmenegger, sowie der Turnierbegleitung, konnten sich die beiden auf ihr Ziel fokussieren, was ihnen letztendlich dazu verhalt, eine Goldmedaille nach Hause zu bringen.