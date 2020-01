Zweiter Dinner@Home-Anlass des BPW Clubs Olten

Zum zweiten Dinner@Home wurden die Damen von Edith Adam empfangen. Wie schon der erste Anlass im Oktober 2019 war auch dieser Abend ein voller Erfolg. Bei angeregten Gesprächen und den mit viel Liebe zubereiteten Köstlichkeiten erlebten die BPWs einen rundum schönen, interessanten und lustigen Event. Im Namen aller Teilnehmenden ein herzliches Dankeschön an Edith und ihrer Tochter Léonie, welche immer für volle Gläser gesorgt hat.

Die ausschliesslich begeisterten Feedbacks garantieren, dass einer Fortsetzung dieses Anlasses nichts im Wege steht und wir für das Jahr 2020 bereits alle Termine vergeben konnten.

An einem Dinner@Home treffen sich Mitglieder des Clubs in privatem Rahmen. Jeweils ein Mitglied lädt zu sich nach Hause ein zu einem Abend in ungezwungener Atmosphäre und gemütlichem Beisammensein. Die Gastgeberin verwöhnt die Teilnehmenden mit kulinarischen Überraschungen zu einem festgelegten Obolus, (Zugaben werden gerne entgegenge-nommen), der vollumfänglich einem guten Zweck in der Region zugeführt wird.

Dieses Mal kam die Spende dem Frauenhaus Aargau-Solothurn zugute.

Petra Müller

Präsidentin BPW Club Olten