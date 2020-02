13-Jährige stirbt nach Sturz in Trampolinhalle

(rwa) Der Sturz hatte sich am letzten Sonntagabend in der Halle in Belp ereignet. Ein Ambulanz brachte die 13-Jährige umgehend ins Spital. Die Verletzungen des Mädchens waren so schwer, dass sie am gestrigen Freitag verstarb. Die Umstände des Unfalls werden nun untersucht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

