20-Jähriger versenkt Teile von Blitzer in Baggersee – und stellt sich später selber

Aus Angst vor Konsequenzen hat ein 20 Jahre alter Mann Teile einer Blitzanlage abmontiert und in einem Baggersee versenkt. Die Aktion war nach Polizeiangaben vom Freitag aber umsonst, denn Kameras oder Speichermedien blieben in der Messanlage zurück. Ausserdem hatte er die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) am Donnerstagabend laut Polizei nur im einstelligen Bereich überschritten.

Der junge Mann stellte sich später auf einem Polizeirevier und gab dort an, dass er die Blitzlichter in einem Baggersee in der Nähe versenkt habe. Der Gesamtschaden wird auf rund 15'600 Euro beziffert. Zusätzlich zum Bussgeldbescheid muss der 20-Jährige nun mit einer Strafanzeige wegen Strassenverkehrsgefährdung und Diebstahl rechnen. Und seinen Führerschein ist er auch los. (dpa/lsw)