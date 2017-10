Am Freitag fuhr der 21-jährige Motorradlenker von Savognin kommend über die Hauptstrasse H3a in Richtung Bivio. Kurz nach 15 Uhr geriet er bei Marmorera in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Motorrad über die Fahrbahnmitte hinaus.

Dort kollidierte er seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit Anhänger. Dabei stürzte der Zweiradlenker und verletzte sich leicht.

Mit der Ambulanz Surses wurde der Bündner ins Spital nach Savognin gefahren. Durch den Unfall kam es auf der Julierstrasse während rund dreissig Minuten zu Verkehrsbehinderungen.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober 2017: