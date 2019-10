71-jähriger Autofahrer verstirbt nach Selbstunfall

Kurz vor 13 Uhr war am Samstag ein 71-jähriger Automobilist in Luterbach auf der Jurastrasse in Richtung Flumenthal unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Auto und überquerte die Gegenfahrbahn.

Er kollidierte mit einem Maschendrahtzaun und kam durch den Aufprall an einer Weichenstellvorrichtung zum Stillstand.

Trotz unverzüglich eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch Passanten und Notarzt verstarb der Verunfallte noch auf der Unfallstelle. Gemäss bisherigen Erkenntnissen steht als Ursache ein medizinisches Problem im Vordergrund.

