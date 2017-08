Die umfangreichen Ermittlungen nahmen ihren Anfang im Sommer 2016, als die Kantonspolizei Aargau einem heute 28-jährigen Schweizer auf die Spur kam, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dieser betrieb einen florierenden Handel mit verschiedenen Drogen.

Zeitgemäss verkaufte er diese nicht in einer düsteren Seitengasse, sondern in einem Onlineshop. Obwohl sich die Nutzer des Darknets anonym bewegen, ist es den IT-Ermittlern der Kantonspolizei gelungen, entscheidende Daten zu entschlüsseln. So gewannen die Strafverfolgungsbehörden wertvolle Erkenntnisse über die verbotenen Machenschaften des Drogendealers. Sie konnten ihm schliesslich den Handel mit grossen Mengen Amphetamin, Marihuana, Ecstasy, Kokain und LSD nachweisen.

Marihuana-Versand per Post

Bei ihren Ermittlungen gegen den 28-Jährigen stiess die Polizei im Darknet auf einen weiteren Online-Verkäufer. Wer hinter dem Profil steckte und per Post Marihuana an Empfänger in der ganzen Schweiz lieferte, war zunächst unklar. In enger Zusammenarbeit zwischen IT-Ermittlung, Betäubungsmittelfahndung und Staatsanwaltschaft gelang es schliesslich, die Identität des virtuellen Dealers aufzudecken und ihn zu verhaften.

Wie langwierige Ermittlungen zeigten, hatte der 36-jährige Schweizer mit seinen illegalen Geschäften einen Umsatz von mindestens 100'000 Franken erzielt. Die Zahlungen erfolgten, wie im Darknet üblich, in der digitalen Währung Bitcoin. Gegen den Betreiber einer Indoor-Anlage, der ihn in grossem Stil mit Cannabis belieferte, wird in einem anderen Kanton separat ermittelt, teilt die Kantonspolizei mit.

Die Kantonspolizei konnte im gleichen Zug auch einen 50-jährigen Schweizer ermitteln, der sich in der verborgenen Welt des Darknet ebenfalls in falscher Sicherheit wähnte. Die IT-Forensikern konnten auch auf sein Profil zuzugreifen und ihm damit den Verkauf beträchtlicher Mengen Marihuanas nachzuweisen. Dieses gewann er aus einer Indoor-Anlage, die die Polizei bei der späteren Festnahme am Wohnort vorfand und sicherstellte.

Die im Auftrag der Staatsanwaltschaften Brugg-Zurzach und Muri-Bremgarten geführten Ermittlungsverfahren sind grösstenteils abgeschlossen. Die Kantonspolizei hat die illegalen Konten im Darknet inzwischen gesperrt und beschlagnahmt. (kob)