In Fahrtrichtung Zürich kam es am Mittwoch auf der A1 zu einem Auffahrunfall, wobei ein Personenwagen in Brand geraten ist. Ein LKW-Fahrer hat jedoch schnell reagiert und konnte den Brand löschen, bevor die Stützpunktfeuerwehr Dietikon am Unfallort eingetroffen ist. Dies hat die Feuerwehr Dietikon auf ihrer Website berichtet.

Durch die Brandbekämpfung entwickelte sich ein Strasseneinsatz, bei dem das ausgelaufene Öl mit Ölbinder abgedeckt werden musste. Die Fahrbahn wurde nach dem Abtransport der Unfallfahrzeugen mit dem Schnellangriff gereinigt und konnte kurze Zeit später wieder für den Verkehr freigegeben werden.