Die Sicherheitskräfte setzten daraufhin Wasserwerfer und Tränengas ein, wie ein Mitarbeiter von Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Demonstranten befanden sich auf halbem Weg zwischen der Place des Nations und dem Hotel, in welchem der Präsident logiert. Dieses war von zahlreichen Polizisten teils in Vollmontur bewacht. Die Demonstranten prangern das Regime des 86-Jährigen an.