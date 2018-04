Der Automobilist eines schwarzen Toyotas war am Samstag kurz nach 15.30 Uhr auf der Waldaustrasse in Flumenthal unterwegs. Bei der Verzweigung in die Kantonsstrasse beabsichtigte der 23-jährige Automobilist nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zu einer frontal/seitlichen Kollision mit einem von der Baselstrasse herkommenden Auto.

Durch den Aufprall kam der Toyota schliesslich auf den Bahngeleisen der Aare Seeland mobil-Bahn (Bipperlisi) zum Stillstand. Der Lenker des Toyotas und die Beifahrerin des weissen Fords mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Der Toyota musste mit einem Kran geborgen werden. Für die Zugreisenden stand während anderthalb Stunden ein Bahnersatz zur Verfügung.

Aktuelle Polizeifotos vom März