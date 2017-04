Nach offiziell noch nicht bestätigten Informationen vom Onlineportal des Südkurier handelt es sich um eine bewaffnete Geiselnahme. Eine Anwohnerin berichtet über Schüsse.

Auf eine Bankfiliale in der Waldshuter Innenstadt ist am Freitagmittag ein Überfall verübt worden. Betroffen ist die Niederlassung der Postbank im Wallgraben. Ein Augenzeuge sah in diesem Bereich gegen 12.15 Uhr einen Beamten mit gezückter Pistole. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge rückten über die B 34 mit Blaulicht zum Ort des Geschehens aus.