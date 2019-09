In der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr führte eine Patrouille der Schweizer Grenzwache eine Kontrolle in Rheinfelden auf der A3 beim Autobahnanschluss Rheinfelden-Ost durch. Ein Fahrzeug, mit bulgarischen Kontrollschildern versehen und mit zwei Insassen besetzt, wurde einer eingehenden Kontrolle unterzogen.



Anlässlich der gründlichen Autodurchsuchung durch Spezialisten stiessen die Beamten auf zirka 1 Kilogramm Methamphetamin (Crystal Meth), welches sich im Kofferraum befand. Die beiden Insassen, zwei Männer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 33 und 44 Jahren gaben an, aus Deutschland in die Schweiz eingereist zu sein. Sie haben keinen Wohnsitz in der Schweiz. Zur Einleitung der Ermittlungen wurden die beschuldigten Personen und das sichergestellte Betäubungsmittel der Kantonspolizei Aargau übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Aktuelle Polizeibilder vom September: