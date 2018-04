Am 4. November 2015 schockierte ein Tötungsdelikt die Gemeinde Gipf-Oberfrick. Damals ereignete sich in einem Einfamilienhaus mitten im Dorf ein Familiendrama. Eine Afghanin wurde mit 56 Messerstichen getötet. Verhaftet wurde ihr Ehemann. Die drei gemeinsamen Kinder wurden noch am Tattag im Kinderheim in Brugg untergebracht. Die Familie hatte gut vier Jahre in Gipf-Oberfrick gelebt. Ihr Asylgesuch war zwar abgelehnt worden, sie konnte jedoch aus humanitären Gründen in der Schweiz bleiben. Im Laufe der Ermittlungen und auch in der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Laufenburg hat der Ehemann die Tat nicht gestanden. Er sei am Tatmorgen mit dem Gefühl aufgewacht, angegriffen zu werden, sagte er vor dem Gericht. Er habe sich gewehrt und sei «wie im Wahn» gewesen. Daran, dass er seine Frau erstochen habe, erinnere er sich jedoch nicht. Das Bezirksgericht zweifelte dennoch nicht an seiner Schuld und verurteilte ihn wegen Mordes zu 18 Jahren Haft. Das Urteil wurde vom Beschuldigten angefochten und ist am Obergericht hängig