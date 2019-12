Betrunkene Autolenkerin kollidiert mit Inselschutzpfosten, fährt über Rot und verursacht Frontalkollision

prev next

Eine betrunkene Automobilistin ist am Freitagnachmittag auf der Badenerstrasse in Dättwil mit einem Inselschutzpfosten kollidiert. Die 38-jährige Schweizerin fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weg. In der Folge verursachte dieselbe Lenkerin eine Frontalkollision mit einem korrekt fahrenden Auto.