Bewaffneter Raubüberfall auf Coop-Filiale in Ittigen BE

Bei der regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern ging am Sonntag um 13.40 Uhr die Meldung ein, dass soeben die Coop-Filiale in Worblaufen überfallen worden sei, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen betrat ein schwarz gekleideter und maskierter Mann das Lebensmittelgeschäft, bedrohte den Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Anschliessend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.