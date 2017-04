Der 55-jährige Lenker fuhr am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug in Beckenried auf der Seestrasse vom Dorf kommend in Richtung Rütenen. Etwa 120 Meter vor der Verzweigung Rütenen kollidierte er zuerst mit einem parkierten Personenwagen. Im Verzweigungsbereich der Seestrasse/Rütenenstrasse kollidierte er anschliessend mit der rechten Stützmauer der Rütenenstrasse.

In der Folge kippte das Fahrzeug und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit dem aufgebotenen Rettungsteam des Kantonsspitals Nidwalden zur Kontrolle ins Spital nach Stans gebracht.



Aufgrund von Alkoholsymptomen wurde beim Lenker ein Atemlufttest durchgeführt, welcher mit mehr als einem Milligramm pro Liter (2 Promille) positiv resultierte. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde polizeilich abgenommen.



Neben der Kantonspolizei Nidwalden stand auch die Stützpunktfeuerwehr aus Stans zur Sicherung und Bergung des Unfallfahrzeugs im Einsatz.

Aktuelle Polizeibilder vom April 2017: