Die Feuerwehr löscht einen Waldbrand und die Kantonspolizei warnt: «Im Umgang mit Feuer ist grosse Vorsicht geboten»

Am Freitagabend dankte ein Facebook-User der Repol und der Feuerwehr für ihren Einsatz gegen einen Schwelbrand im Lägernwald, oberhalb des Sonnenblicks. Sie seien rasch vor Ort gewesen und hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Ausserdem zeigt der Schreiber sich verständnislos, wieso die Trockenheitswarnung des Kantons Aargau nur die Gefahrenstufe 1/2 anzeigt. In anderen Kantonen wird vor Feuer gewarnt.

Auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» teilt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau mit, dass am Freitagabend eine Meldung an die Notrufzentrale einging: Es gäbe einen Flurbrand.

Die Feuerwehr fand den Brand im Unterholz eines Waldstückes auf einer Fläche von etwa 10 mal 30 Metern vor. Der Brand war glücklicherweise rasch gelöscht. Die Ursache ist unklar. Graser schreibt: «Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass aufgrund der aktuellen Trockenheit im Umgang mit Feuer und Raucherwaren grosse Vorsicht geboten ist.» (mma)

