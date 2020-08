Direkt vor ein Auto gerannt: 12-jähriger Junge beim Überqueren der Strasse mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Dorfstrasse in Habsburg. Laut der Kantonspolizei Aargau sei der 12-jährige Junge im Auto der Mutter mitgefahren und sollte kurz aussteigen, um auf der anderen Strassenseite einen Umschlag in den Briefkasten zu werfen.

Die Mutter hielt hinter einem Lastwagen. Beim Überqueren der Strasse rannte der Junge direkt vor ein entgegenkommendes Auto. Bei der Kollision erlitt der Junge einen Beinbruch und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die aktuellen Polizeibilder: